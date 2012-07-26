〔欧股业绩〕联合利华新兴市场业务强劲增长,避开发布获利预警厄运

路透伦敦7月26日电---新兴市场强劲增长帮助联合利华(Unilever)(ULVR.L),避免像两大宿敌那样公布获利预警,不过该公司警告称由于经济困难以及投入成本波动,未来形势严峻.

联合利华面临南欧交易严峻以及一些商品成本上涨的局面,但其维持2012年业绩目标,并未如达能(Danone)(DANO.PA)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)一般预警.

联合利华公布第二季主要营收增长5.8%,与宝洁相比,该公司在印度和印尼等快速增长的市场业务更多.

5.8%的增速超过公司4.8%的预期,上季度公司营收增长8.4%,去年全年营收增长6.5%.为营收贡献56%的新兴市场,增长11%.

联合利华维持今年利润率温和增长的预估.前半年公司利润率持平,但分析师预计下半年会增长.

公司公布上半年核心获利增长6%至每股0.76欧元.

联合利华是排在雀巢(Nestle)NESN.VX和宝洁之后的全球第三大消费品集团.(完)