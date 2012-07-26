〔欧股业绩〕联合利华新兴市场业务强劲增长,避开发布获利预警厄运

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦7月26日电---新兴市场强劲增长帮助联合利华(Unilever)(ULVR.L),避免像两大宿敌那样公布获利预警,不过该公司警告称由于经济困难以及投入成本波动,未来形势严峻.
联合利华面临南欧交易严峻以及一些商品成本上涨的局面,但其维持2012年业绩目标,并未如达能(Danone)(DANO.PA)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)一般预警.
联合利华公布第二季主要营收增长5.8%,与宝洁相比,该公司在印度和印尼等快速增长的市场业务更多.
5.8%的增速超过公司4.8%的预期,上季度公司营收增长8.4%,去年全年营收增长6.5%.为营收贡献56%的新兴市场,增长11%.
联合利华维持今年利润率温和增长的预估.前半年公司利润率持平,但分析师预计下半年会增长.
公司公布上半年核心获利增长6%至每股0.76欧元.
联合利华是排在雀巢(Nestle)NESN.VX和宝洁之后的全球第三大消费品集团.(完)
--编译 田建华;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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