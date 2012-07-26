〔中国股市〕沪综指收创近41个月新低,大盘走势清淡后市或继续探底

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月26日电---中国股市沪综指周四收创近41个月新低,地产板块持续下跌.分析人士认为,已公布上市公司中报令投资者失望,且市场缺乏明显利好,大盘走势极为清淡,短期股指可能还将继续震荡探底.
沪综指.SSEC收报2,126.004点,跌10.147点,或0.47%,此前收盘低点为2009年3月9日的2,118.748.今日上海A股成交额为447亿元人民币,上日为408亿元.
第一创业证券分析师郭树华表示,大盘短期还有向下的过程,8月份会好一点,因随着中报期结束,个股业绩风险将告一段落.另外,自市场步入调整以来,月线还未出现过三连阴,因此下月市场自身规律将引导反弹.
"预计快速杀跌后市场才会出现趋势性反弹,2,000点上下形成趋势性反弹概率较大."他称.
沪深股市房地产股今日继续下跌,受市场预期地产政策或进一步收紧拖累.上海地产类指数.SSEP收跌1.6%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅达2.09%,收报8.91元.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,364.6点,跌0.46%,成交量为373,787手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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