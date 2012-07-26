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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:02 BJT

〔日本债市〕20年期公债收益率收盘近持平,因新债标售后出现获利了结

路透东京7月26日电---日本20年期政府公债收益率(殖利率)周四收盘近持平,此前进行的20年期公债标售买需稳健,推低收益率,而后投资者进行获利了结.

指标10年期日债收益率脱离本周触及的九年低点.

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