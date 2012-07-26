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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:15 BJT

〔日本股市〕受空头回补扶助反弹近1%,但欧洲疑虑打压佳能下跌(更新版)

(新增细节)

路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四反弹近1%,脱离七周低点,投资人受亮丽财报激励买进股票,但由于全球需求不振的忧虑挥之不去,料使日股涨势受限.

空头回补操作暂时支撑此前备受打压的股票,而一些美国公司发布强劲财报,提振了日本同业.

但欧洲业务占比较大的佳能(7751.T)盘中最低下探13.8%,突显对不稳定欧元区的曝险令人忧虑.

"我认为市场已进入螺旋式下行阶段--退三步进一步,"富国生命投资顾问公司首席执行官(CEO)樱井佑记说."佳能公司本身没有真正问题,股票下跌是因为当前市场氛围极其负面."

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