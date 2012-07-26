〔日本股市〕受空头回补扶助反弹近1%,但欧洲疑虑打压佳能下跌(更新版)

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路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四反弹近1%,脱离七周低点,投资人受亮丽财报激励买进股票,但由于全球需求不振的忧虑挥之不去,料使日股涨势受限.

空头回补操作暂时支撑此前备受打压的股票,而一些美国公司发布强劲财报,提振了日本同业.

但欧洲业务占比较大的佳能(7751.T)盘中最低下探13.8%,突显对不稳定欧元区的曝险令人忧虑.