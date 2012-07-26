〔日本股市〕受空头回补扶助反弹近1%,但欧洲疑虑打压佳能下跌(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四反弹近1%,脱离七周低点,投资人受亮丽财报激励买进股票,但由于全球需求不振的忧虑挥之不去,料使日股涨势受限.
空头回补操作暂时支撑此前备受打压的股票,而一些美国公司发布强劲财报,提振了日本同业.
但欧洲业务占比较大的佳能(7751.T)盘中最低下探13.8%,突显对不稳定欧元区的曝险令人忧虑.
"我认为市场已进入螺旋式下行阶段--退三步进一步,"富国生命投资顾问公司首席执行官(CEO)樱井佑记说."佳能公司本身没有真正问题,股票下跌是因为当前市场氛围极其负面."
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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