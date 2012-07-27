〔伦敦奥运〕中国告别主场,能否继续雄踞金牌榜首？

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月25日电---中国代表团在北京奥运会上狂扫51枚金牌，独占金牌榜榜首，奠定了其体育超级大国的位置。但是，当这支由396人组成的红色军团向伦敦进军，欲与美国再次一争高下之时，一直保持低调。

北京奥运会上，中国代表团荣耀无比，收获51枚金牌，将仅获36枚金牌的美国队赶下了奥运金牌霸主的位置，后者自从苏联解体之后就一直在奥运金牌榜上独占鳌头。

中国队这次奖牌收获之丰令人大为惊讶，同时这也被视作体育界格局正在发生的不可阻挡的变化。中国打破了二战之后美国与苏联/俄罗斯对于历届奥运会奖牌榜榜首的垄断。

然而，中国的体育官员们最近却困苦不堪。他们正努力向人们强调，刚刚建立起来的世界体育新秩序是极不稳定的。

“大家都知道我们是北京奥运会的主办方，”中国体育总局副局长肖天周三在介绍中国代表团时如此说道。

“这次我们不是主办方。另外，我们做了一项分析，分析显示一届奥运会的主办国在下一届奥运上得到的奖牌数会降低30%-32%。”

“我认为，要让队伍复制北京奥运会上的成功，取得不逊于2008年的金牌和奖牌，这实在太困难了。”

中国国家体育总局局长刘鹏以及其他一些领导官员也做了类似的声明。尽管他们的努力可能毫无结果，但这些官员还是下定决心要减轻运动员的压力并降低公众的期望。

中国民众对伦敦奥运会成绩的期望原本比北京奥运会也要低很多。尽管中国选手们曾在北京奥运会上乘着公众激情的热浪，一路到达荣耀的顶端，但对于中国队对几个项目的绝对霸权，公众的热情恐怕会比当年消退许多。

**横扫赛场**

中国队将延续在传统强项乒乓球、跳水和羽毛球项目中的优势，这几乎是肯定的了。

中国几十年来一直在采取苏联式体育训练体系。国家对有潜力的小男孩和小女孩从小训练，这些孩子牺牲了自己的童年，只为为国争光。这样的训练方式在培养高技巧项目冠军时很成功。因为这些运动需要在反复训练才能精益求精。

无可匹敌的中国羽毛球队就是国家主导的训练最成功的产物。去年这支队伍在温布利体育场（Wembley Arena）横扫了世锦赛全部五个项目的冠军，这向世人证明了他们是铜墙铁壁般不可击败的。他们很有可能在伦敦奥运会上重现温布利体育场上的壮举。

在这之后，如果中国队再横扫了跳水项目的8枚金牌以及乒乓球项目的4枚金牌（这两者都是极有可能的），那么中国队金牌数达到17枚，这还没算上中国队几乎肯定会有斩获的的射击、举重、体操和拳击项目的金牌。

然而，中国一直没能在一些更具关注度的项目，例如游泳和田径中取得重大胜利。这让中国的官员们烦恼不堪。

“在一些长久以来都为西方运动员主宰的、引人注目的项目中，我们必须努力创造突破，让世界大吃一惊，”刘鹏如此说道。

中国的“119项目”好评颇多，这项计划是为了拓宽夺牌项目的范围。这一计划促成了北京奥运会上中国队在拳击和摔跤方面取得的重大突破，但在田径场和游泳池里，这个计划相当程度是失败了。

中国队下定决心要在伦敦奥运会上弥补田径和游泳项目的劣势。2008年北京奥运会上，中国在这两个领域仅收获一枚金牌，这次他们想取得更好的成绩。

**救赎荣誉**

所有的目光都将聚集到刘翔和他争取第二次赢得男子110米栏的征程。2008年北京奥运会上，刘翔因为脚踵受伤而不得不于鸣枪前退赛，随后他一瘸一拐地走出了鸟巢体育场。

很多中国人觉得，刘翔的退赛使中国被夺走了一项重大的荣誉。近来压力又回归到这名29岁的运动员身上，许多人都指望他能在奥林匹克公园上演救赎荣誉之战。当他上个月在俄勒冈州的普里方丹田径大奖赛上跑出了12.87秒的优异成绩之后，观众对他的期望变得越发强烈了。

刘翔在雅典奥运上的夺冠标志着中国男选手第一次赢得奥运田径项目的金牌，他在赛后发表了十分有名的感言“谁说黄种人不行”。而在伦敦的水上中心，教练们则期盼男子1500米自由泳世界纪录保持者孙杨成为中国另一位在奥运会取得突破的选手。

这名四肢修长的20岁选手在去年的世锦赛上打破了尘封十年之久、由澳大利亚名将哈克特保持的男子1500米自由泳世界纪录。他现在有望成为第一位在奥运会游泳男子项目中夺冠的中国选手。

孙杨现在的教练是哈克特的前教练科特雷尔（Denis Cotterell）。除去1500米自由泳项目，孙杨还面临着400米自由泳金牌的诱惑。他将与韩国选手朴泰桓（Park Tae-hwan）展开争夺。

叶诗文去年在上海赢得了女子个人200米混合泳的冠军，当时她才15岁，她由此成为中国最年轻的游泳世界冠军。她也成为了中国游泳队在本次奥运会上夺金的希望之一。与此同时，赵静在女子100米仰泳项目，焦刘洋在女子200米蝶泳项目分别有望赢得金牌。

中国选手李娜去年赢得了法网女单冠军，成为第一个赢得大满贯的亚洲网球选手。李娜有望成为中国第一个获得奥运网球女单金牌的选手。

在中国，体育与政治紧紧地联系在一起。在伦敦奥运会的备战期间，许多即将出战伦敦的中国运动员已经被正式授予了党员资格，政府希望此举能鼓励他们为祖国带来荣誉。

如果说党员资格还不够鼓舞他们的话，中国政府还为他们准备了令人艳羡的高额奖金。在某些项目，每得到一枚金牌，该运动员就可以从家乡政府或所在省获得高达100万人民币的奖励。这样富有刺激性的奖金大概会让很多来自西方资本主义国家的运动员们眼红吧。（完）