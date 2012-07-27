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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 10:36 BJT

〔新债招标〕中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.4031%--业内人士

路透北京7月27日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,加权中标收益率为2.4031%.

业内人士并称,该债边际(最优)中标收益率为2.4754%,投标倍数1.5倍.

该期债为财政部今年第五期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.7月30日开始发行并计息,8月1日发行结束,8月3日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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