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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面:周三形成十字星型态暗示市场态度迟疑不决

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* 下档方面仍有重新测试77.94(周一低点)的空间

* 周三图表形成十字星蜡烛线图型态,突显市场迟疑不决的态度

* 我们考虑在78.65处做空,该水准在一目均衡转换线78.67之前

* 留意延迟线仍低于价格运动K线,这是看空讯号

* 技术图表:(link.reuters.com/nyh69s)

(完)

--编译 白云;审校 高琦

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