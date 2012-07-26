〔全球金市〕现货金第三天上扬,受各国央行料采取刺激举措的憧憬支撑

* 金价涨势不太可能持续

* 现货金或跌至每盎司1,589美元--技术面

* 关注1230GMT公布的美国6月耐久财订单数据

路透新加坡7月26日电---金价周四微涨,为第三日上扬,因有关各国央行将推出更多刺激举措来振兴全球经济的憧憬,增强了黄金对冲通胀的吸引力.

金价周三曾涨至三周高位,因人们预计欧洲央行(ECB)将采取干预措施,以支持欧元区受困国家的财政,此前一名官员建议给予ESM银行业务牌照以扩充其火力.[ID:nSB1686884]