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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:31 BJT

〔标题新闻〕20位受访分析师中19人预计,印度央行7月31日会议将维持政策利率不变--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8IQ26B]

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