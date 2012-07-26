〔中国债市〕人民币利率互换微涨,消息面淡静机构交投意愿不强

路透上海7月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周四微涨,总体波动不大.因近来消息面淡静,且机构多在观望未来资金面变化情况以及经济走向,交投意愿不足致市场走势陷于胶着.

北京一银行交易员称,今天IRS整体"变动不大,涨了1个(基)点吧.市场毫无看点."

上海一银行交易员补充说,早盘IRS小涨,可能和公开市场七天期逆回购利率略高于当时市场成交有关.不过整体看下来,驱动IRS产生明显变化的因素有限,因此交投热情受抑.

今天央行公开市场进行的500亿元七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%;此前银行间资金市场七天期质押式回购tCN7DRP=CFXS加权利率一度小跌,但逆回购结果出来后,市场成交随之上行,带动加权利率转跌为升.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周四 2.7800/2.9000 2.4975/2.5875 2.5167/2.6083 2.6400/2.7383 2.6675/2.8775

周三 2.7720/2.8940 2.4775/2.5683 2.5083/2.6017 2.6350/2.7317 2.6675/2.8725

-------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0080/+0.0060 +0.0200/+0.0192 +0.0084/+0.0066 +0.0050/+0.0066 0.0000/+0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)