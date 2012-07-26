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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:40 BJT

〔新兴汇市〕政策期望激励新兴亚币空头回补,韩元表现突出

路透新加坡7月26日电---多数新兴亚洲货币周四上涨,投资者回补空头仓位,因寄望欧洲出台更多措施来缓解债务危机以及美国实行更多刺激政策.不过欧元区疑虑持续,限制了新兴亚币涨幅.

韩元KRW=KFTC表现突出,因本地出口商买进韩元用于月底结算.

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