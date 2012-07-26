《Russell专栏》亚洲柴油市场处于结构性上涨趋势,但需留意中国动向

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/洪曦/王冠中

路透澳洲朗赛斯顿7月26日电---随着印度增加柴油消费、澳洲与中东扩大进口而中国减少输出,亚洲柴油市场似乎会更趋紧俏.

这帮助解释了为何新加坡柴油较迪拜原油升水触及2月以来的高位,但问题是,上面这些因素是否只是暂时性的,还是说柴油市场进入了结构性偏紧局面,会持续一段时间?

很明显,柴油升水GOSGCKMc1的涨势是结构性的,今年以来处在每桶14.18至19.46美元之间,2009与2010年时还只在4.42至15.42美元,这两年是中国作为柴油出口大国的最后两年.

从2011年起,中国的柴油出口规模开始变得微不足道.中国在2009年与2010年分别净出口柴油270万吨与288万吨,但2011年上半年仅净出口了79,650吨.

到2012年上半年,中国已变成柴油净进口国,购买了63,379吨.换算之后,中国上半年每天净进口柴油2,611桶,而2010年时为每天净出口59,178桶.

这在亚洲柴油市场是一个相当大的转变,而且是发生在其他地方需求上升的背景下.

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根据政府数据,印度本财年油品需求预计将增长6.1%,其中柴油需求料增加5.9%至6,855万吨.

柴油在印度燃料消费中占比40%,而且只要印度政府继续提供补贴,同时允许汽油与其他燃料的价格市场化,则柴油消费在未来几年还可能占到更大比重.

这确保了印度不断增长的中产阶级购车时柴油车所享有的优势.此外,柴油也仍将是工厂发电和农业的燃料选择.

今年迄今,印度进口柴油的数量大幅增加.官方数据显示,4月和5月时印度分别进口了14万吨和12万吨柴油,较3月时购买的1吨要高出逾10倍.

印度出口柴油数量也在减少,即使将Reliance Industries位于西海岸贾姆纳格尔(贾姆纳格尔)炼厂产量计算在内亦是如此.该厂产量为58万吨桶/日,主要面向出口.

印度5月柴油出口数量在141万吨,去年同期为216万吨.

印度国有炼厂正在计划增加产能,但是否足以满足需求增长还不确定.该国夏季仍有可能继续成为季节性柴油进口国.

北半球夏季时段,中东地区也在吸收来自亚洲的柴油.沙特阿拉伯估计在7月买入40-50万吨,高于6月的35万吨.

不过,印度和中东的需求更偏向于季节性,而非结构性,尽管印度进口柴油的结构性要素正在提升.

澳洲在近几年成为柴油的主要进口国,并有可能在两座精炼厂关闭后,进一步增加进口量.

采矿活动增加,意味着柴油的需求获得结构性提振,因澳洲西部和昆士兰省等偏远地区使用的机械、火车和发电机采用柴油.

根据国际能源署(IEA)的数据,澳洲今年3月柴油进口略低于每日23万桶.

该数量高于2010年的约每日15万桶,而壳牌关闭日产7.95万桶的悉尼Clyde炼厂,将会提振今年的进口,Clyde炼厂为澳洲最老旧炼厂.

Caltex Australia周四称将在2014年前关闭日产12.45万桶的悉尼Kurnell炼厂,并将之改造成进口站点,一如壳牌处置Clyde炼厂的方式.

Caltex Australia称,该公司位于布里斯班的另一座炼厂也不是长期保证,并称公司发现该炼厂难以和亚洲现代化的高产能炼厂竞争.

但亚洲柴油市场的最大不确定性就是,中国会如何处置新的炼厂产能.

中国今年产能增加约每日60万桶,总产能超过每日1,000万桶.

然而,今年多数时间内,炼厂利用率仍低,6月时利用率降至每日877.5万桶,低于12个月移动平均899.1万桶.

若中国制造业确实重拾动能且车辆销售增加,进而提振了对石脑油和汽油的需求,中国大概就会提高炼厂产能利用率,因而能够再次出口柴油.

举例来说,若炼厂产能利用率增加每日100万桶,意味着每日将有37万桶超额供给,就算是经济恢复强劲增长,也无法完全吸收.

中国或许会在恢复2009年和2010年时的柴油出口量,但只有在新产能投入使用的情况下.

在这实现之前,柴油对迪拜原油的溢价将会维持在偏高水准.(完)