欧元/美元:欧元似乎在1.2050附近区域寻获一定支撑,昨日以阳线反弹,填补了1.2140和周五收盘价1.2160间的缺口.若要企稳并升向1.2300,首先需要突破1.2170.不过就算如此,也不会威胁到跌向1.1880的前景,只是拖延了这一进程而已.若月线收在1.2150下方,或将成为进一步下行的催化剂,不过应注意1.2060处的200日移动均线.本月或将录得六年来最低月度收盘位.