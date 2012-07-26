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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 16:31 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月26日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元似乎在1.2050附近区域寻获一定支撑,昨日以阳线反弹,填补了1.2140和周五收盘价1.2160间的缺口.若要企稳并升向1.2300,首先需要突破1.2170.不过就算如此,也不会威胁到跌向1.1880的前景,只是拖延了这一进程而已.若月线收在1.2150下方,或将成为进一步下行的催化剂,不过应注意1.2060处的200日移动均线.本月或将录得六年来最低月度收盘位.

英镑/美元:昨日出现的又一个十字星凸显了后市的不确定性.即便如此,汇价或仍保持在近期的区间内,阻力位在200日移动均线1.5750.趋势线在1.5430处提供支撑,或能够抵御住进一步的下行压力.只有收于1.5240下方,才会出现重返2010年低点1.4950的风险.

美元/日圆:美元继续向5月低点77.60以及一周云区底部回落.只要其能抵住下行压力,那么反弹的可能依旧很大.若突破79.30则关注80.00,以及周线云区顶部80.45.

--编译 王洋; 审校 高琦

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