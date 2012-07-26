台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦7月26日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元似乎在1.2050附近区域寻获一定支撑,昨日以阳线反弹,填补了1.2140和周五收盘价1.2160间的缺口.若要企稳并升向1.2300,首先需要突破1.2170.不过就算如此,也不会威胁到跌向1.1880的前景,只是拖延了这一进程而已.若月线收在1.2150下方,或将成为进一步下行的催化剂,不过应注意1.2060处的200日移动均线.本月或将录得六年来最低月度收盘位.
英镑/美元:昨日出现的又一个十字星凸显了后市的不确定性.即便如此,汇价或仍保持在近期的区间内,阻力位在200日移动均线1.5750.趋势线在1.5430处提供支撑,或能够抵御住进一步的下行压力.只有收于1.5240下方,才会出现重返2010年低点1.4950的风险.
美元/日圆:美元继续向5月低点77.60以及一周云区底部回落.只要其能抵住下行压力,那么反弹的可能依旧很大.若突破79.30则关注80.00,以及周线云区顶部80.45.
--编译 王洋; 审校 高琦
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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