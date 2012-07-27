版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:39 BJT

〔中国数据〕1-6月规模以上工业企业利润同比降2.2%,降幅收窄--国家统计局

路透北京7月27日电---中国国家统计局周五公布数据显示,1-6月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少2.2%,较1-5月的2.4%略有收窄.

刊登在统计局网站的新闻稿显示,1-6月规模以上工业企业实现利润23,117亿元人民币;6月当月实现利润4,682亿元,同比下降1.7%,降幅较5月的5.3%亦大幅收窄.(完)

更多详情,请点选中国统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐