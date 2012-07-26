《中国新债》铁道部下周二将发行270亿元债券,含10年及15年--消息(更新版)

(新增更多背景)

* 今年第三期铁道债接踵而至,规模270亿元

* 10年期品种拟发220亿元,15年期拟发50亿元

* 该期债券将于下周二(31日)招标发行

* 牵头主承销商为中信证券

路透北京7月26日电---在资金成本较高的现状下,近期银行间市场信用债则密集发行,不断"抽水".两位消息人士周四向路透表示,终获突破发债限额特赦令的中国铁道部拟下周二(31日)发行今年第三期铁道债,规模270亿元人民币.

上述了解情况的消息人士并称,其中10年期品种拟发行220亿元,15年期品种的发行规模为50亿元.

本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.70%-0.30%;15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.39%-0.61%.

上述消息人士并表示,该期债券牵头主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券、银河证券、中金公司和光大证券.发行人主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA.

Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数.

铁道部相关部门对上述消息未予置评.

路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473]今年以来,铁道部已分两期共招标发行380亿元企业债.

中国人民银行以连续五周的逆回购操作助缓流动性,但当前资金成本仍然较高.不过在银行间市场上,近期信用债的供给却较为密集.

据汤森路透统计,上周中国信用市场发行信用债规模至少达946亿元.本周以超短期融资券发行为例,截止周四该类券种发行总规模也已达218亿元.

在中国促投资稳增长的背景下,铁路建设延续今年年初以来的回暖之势,上半年固定资产和基建建设投资同比降幅缩窄.数据显示,1-6月全国铁路固定资产投资累计完成1,777.5亿元人民币,同比降幅由1-5月的41.1%缩窄至36.1%.[ID:nSB1597228](完)