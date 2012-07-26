〔中国债市〕现券收益率波幅有限,多空僵持以待基本面和资金面明朗

路透北京7月26日电---中国银行间债市周四现券收益率波动幅度有限,当前处于基本面真空期,而短期资金面情况仍不明朗,现券后市方向不明,多空双方力量相当,青睐僵持在当前位置,以待进一步观察.

"基本面处于真空期,市场力量主要以配置盘为主,交易盘不多,配置盘呢,压力也不大,所以收益率波动空间小."上海一银行交易员表示,对短期资金面仍偏谨慎,毕竟下周逆回购操作是否持续还不确定,且逆回购到期规模亦不可小觑.

央行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率3.35%与上次持平.本周央行公开市场净投放资金460亿元,上周则为净回笼600亿.[CN/MMTCN]

剩余期限约9.59年的固息国债120004券最新收益率双边报价tCN120004=CFXM在3.2700%/3.2620%,昨日末笔为3.2700%/3.2600%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6645 3.3847

上日 2.6957 3.3425

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6730/2.6159

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2920/2.2400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8182/2.7602 (完)

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