〔中国债市〕现券收益率波幅有限,多空僵持以待基本面和资金面明朗

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月26日电---中国银行间债市周四现券收益率波动幅度有限,当前处于基本面真空期,而短期资金面情况仍不明朗,现券后市方向不明,多空双方力量相当,青睐僵持在当前位置,以待进一步观察.
"基本面处于真空期,市场力量主要以配置盘为主,交易盘不多,配置盘呢,压力也不大,所以收益率波动空间小."上海一银行交易员表示,对短期资金面仍偏谨慎,毕竟下周逆回购操作是否持续还不确定,且逆回购到期规模亦不可小觑.
央行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率3.35%与上次持平.本周央行公开市场净投放资金460亿元,上周则为净回笼600亿.[CN/MMTCN]
剩余期限约9.59年的固息国债120004券最新收益率双边报价tCN120004=CFXM在3.2700%/3.2620%,昨日末笔为3.2700%/3.2600%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6645 3.3847
上日 2.6957 3.3425
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6730/2.6159
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2920/2.2400
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8182/2.7602 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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