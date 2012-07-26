〔中港股市〕港股终结三日连跌,沪综指则收创近41个月新低

* 恒指微涨0.1%;沪深300指数下滑0.5%

* 金沙中国重挫,此前母公司公布财报低于预期

* 味千中国和霸王集团在公布获利预警后下挫

* LME董事会投票通过收购协议,港交所下跌

路透香港7月26日电---香港股市周四录得四天来首次上涨,防御类股升势抵消了金沙中国(1928.HK)的疲弱.此前金沙中国母公司公布第二季财报不及预期,拖累整个澳门博彩业板块下挫.

在第二季度的财报公布期开始前,中国企业发布一系列获利预警,使得人气进一步走弱.此次财报季将在8月份拉开帷幕.

恒生指数.HSI收高近0.1%,报18,892.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报9,210.9点.