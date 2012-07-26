〔中港股市〕港股终结三日连跌,沪综指则收创近41个月新低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指微涨0.1%;沪深300指数下滑0.5%
* 金沙中国重挫,此前母公司公布财报低于预期
* 味千中国和霸王集团在公布获利预警后下挫
* LME董事会投票通过收购协议,港交所下跌
路透香港7月26日电---香港股市周四录得四天来首次上涨,防御类股升势抵消了金沙中国(1928.HK)的疲弱.此前金沙中国母公司公布第二季财报不及预期,拖累整个澳门博彩业板块下挫.
在第二季度的财报公布期开始前,中国企业发布一系列获利预警,使得人气进一步走弱.此次财报季将在8月份拉开帷幕.
恒生指数.HSI收高近0.1%,报18,892.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报9,210.9点.
港交所股价下跌1.3%,至去年10月迄今最低水准,但仍守在100港元上方.此前伦敦金属交易所(LME)股东周三投票通过22亿美元收购要约.2012年迄今,港交所已下跌19%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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