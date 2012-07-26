《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *模塑科技 3.5 2 12 8/2簿记建档 上海银行 A+ 8/3 8/6 ( 000700.SZ ) ============================================================================================= 深圳裕同印刷 2.4 1.2 12 7/27簿记建档 招商银行 A+ 7/30 7/31 ============================================================================================= 浙江华友钴业 5 2.5 12 7/27簿记建档 中信银行 A+ 7/31 8/1 ============================================================================================= 重庆市农 5 5 12 7/27簿记建档 兴业银行 AA- 7/30 7/31 业投资集团 ============================================================================================= 福建建工集团 8 5 12 7/30簿记建档 建设银行 AA- 7/31 8/1 ============================================================================================= 伊犁农四师国 4 4 12 7/31簿记建档 兴业银行 AA 8/1 8/2 有资产投资公司 ============================================================================================= 安徽省外经 7 4 12 8/1簿记建档 兴业银行 AA- 8/2 8/3 建设集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *长江三峡集团 300 50 5 8/2簿记建档 农业银行 AAA 8/3 8/6 中信证券 ============================================================================================= *洛阳钼业 20 20 5 8/2簿记建档 中国银行 AA+ 8/3 8/6 ( 3993.HK ) 工商银行 ============================================================================================= 太原煤炭 8.5 8.5 5 7/30簿记建档 交通银行 AA 8/1 8/2 气化集团 ============================================================================================= 青海交投 15 5 7 7/31簿记建档 招商银行 AA 8/2 8/3 15 5 5 ============================================================================================= 江苏洋河集团 20 8 5 8/1簿记建档 兴业银行 AA+ 8/2 8/3 ============================================================================================= 淮南矿业集团 9 9 5 8/1簿记建档 民生银行 AAA 8/2 8/3 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩