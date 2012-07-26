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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 18:03 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元23.6%的费波纳奇回档位支撑避险走势

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* 冒险意愿回落后,关注新西兰元/美元0.7808-0.7932涨势的23.6%费波纳奇回档位0.7903

* 道琼工业指数期货下跌52点,上海股市收盘前不久为涨9点

* 0.7932为欧洲盘初高点,亚洲盘低位在0.7893,新西兰央行政策决定发布前的低位在0.7885

* 新西兰央行维持官方现金利率(OCR)在2.5%不变.美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将于下周举行

* 惠灵顿发生小规模地震(Dominion Post网站).(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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