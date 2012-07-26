〔路透基点〕台湾水泥发出五年期125亿美元贷款案征求建议书--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月26日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,台湾水泥已发出125亿台币(4.15亿美元)五年期贷款征求建议书.
消息人士称,回覆日期截至8月15日.
相关资金将用于资本支出和运营资本.
2011年12月,台湾水泥旗下在香港上市的TCC International曾经签署一笔相当于5.50亿美元的五年期定期贷款,若按美元计,含全部费用的价码为127.5个基点,利率较Liobr加码115个基点.若按港元计,则含全部费用的价码为142.5个基点,利率较Hiobr加码130个基点.
这笔2011年完成的交易中,担任委托主办行和额度分配行的有合作金库银行(额度代理行)、第一银行、华南银行、兆丰国际银行、渣打银行、台北富邦银行和玉山银行.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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