〔路透基点〕台湾水泥发出五年期125亿美元贷款案征求建议书--RLPC

路透香港7月26日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,台湾水泥已发出125亿台币(4.15亿美元)五年期贷款征求建议书.

消息人士称,回覆日期截至8月15日.

相关资金将用于资本支出和运营资本.

2011年12月,台湾水泥旗下在香港上市的TCC International曾经签署一笔相当于5.50亿美元的五年期定期贷款,若按美元计,含全部费用的价码为127.5个基点,利率较Liobr加码115个基点.若按港元计,则含全部费用的价码为142.5个基点,利率较Hiobr加码130个基点.

这笔2011年完成的交易中,担任委托主办行和额度分配行的有合作金库银行(额度代理行)、第一银行、华南银行、兆丰国际银行、渣打银行、台北富邦银行和玉山银行.(完)