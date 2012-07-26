版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 18:19 BJT

〔标题新闻〕壳牌首席执行官Peter Voser预计今年下半年油价疲弱,因宏观经济下行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8GF02Z]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐