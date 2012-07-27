(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,短钱供应充沛料能平稳度过月底

* 短钱充沛令拆款利率大致持平

* 短票利率低档略回弹,但未偏离上日区间

记者 李盈蒨

路透台北7月26日电--台湾银行间短期利率周四持平,央行到期存单量虽不多,惟市场并无明显资金需求,拆款及短票利率均位于低档;展望后市,因短期资金供应尚称充沛,预估利率将于目前水准先行整理.

资金调度人士表示,尽管近期台币弱势见外资持续汇出,目前暂无影响外商资金供应,即使部份外银不提供跨月资金,在央行此前连续调降代收利率及适度放松调控过后,本地行库亦有不少资金活水可供拆借.

"满多家(银行)都有多钱,资金要去化也不是很容易,"一位公股银行交易人士称.

交易员认为,月底例行资金需求高虽令短率有上扬压力,惟短期资金犹多,央行委托大型银行代收拆款利率亦来到近11个月低位,预估未来短率走扬幅度有限,并将持续观察央行于公开市场操作态度.

另外,银行交易人士表示,综合所得税退税将于下周二(31日)拨入投资人帐户,而代财政部办理的主要大型行库将会提前一天出帐;按往年经验来看,退税总额约300亿台币不等,由于届时款项将分散至各家银行,料对市况影响不至太大.

大型银行交易员表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率今日持平于0.388%,为连续第三日持于相同水准.央行此前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.

欲浏览台湾央行隔夜代收利率一览请点选[ID:CT0530513]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日亦收0.388%;区间则落在0.295-0.60%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.66%,上日落在0.388-0.65%.

**短票利率低档略回弹**

短票方面,票券商表示,今日发票量持平,尽管金融机构买票兴趣尚浓,但由于央行暂停调降代收利率,加之随着时序进入月底,银行间对利率态度较为坚持,见成交利率低档略幅反弹,并未偏离上日区间;他们并认为,因市场资金还算充裕,预料利率反弹幅度应有限.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,上日报0.80-0.82;特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,大致同于上日.

央行今日存单到期金额826亿台币,存单发行金额889亿台币,存单发行余额增加63亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,480.8亿.

下周央行存单到期共8,948亿台币,依序为周一3,166亿、周二48亿、周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为240亿台币;累计超额准备为1,029亿台币,加计前期1%的超额准备为1,630亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平.今日有台化(1326.TW)90亿台币公司债交割,再加上月底例行性需求,令资金分配略有不均,但无碍利率持稳于既有区间.

一证券商资金调度人士表示,投信因月底面临较大赎回压力,资金供应不足,惟近期银行体系因央行政策偏向宽松,资金普遍充裕,在申报存单与拆借之余,流向RP市场的量也变大,正好补上投信的缺口.

他们认为,待月底例行性因素过后,下月初RP利率将因资金回流的带动,有再下调1-2个基点的空间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

除台化公司债外,明日尚有105亿台币的台塑化(6505.TW)公司债将交割.(完)