版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 18:23 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,受大宗商品相关类股下跌拖累

路透曼谷7月26日电---东南亚主要股市周四大多收低,受累于大宗商品相关类股,因需求增长前景黯淡,此外欧元区不断蔓延的债务危机损及油价.

泰国股市.SETI跌1.3%,至1,172.92点.马来西亚股市.KLSE收跌0.7%,报1,623.91点.

菲律宾股市.PSI微跌0.18%.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI逆市收高0.5%.

1018GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3004.57 13.65 +0.46 +13.54 2646.35

马来西亚 .KLSE 1623.91 -11.18 -0.68 +6.09 1530.73

泰国 .SETI 1172.92 -15.70 -1.32 +14.40 1025.32

印尼 .JKSE 4004.78 3.94 +0.10 +4.78 3821.99

菲律宾 .PSI 5152.56 -9.24 -0.18 +17.85 4371.96

越南 .VNI 414.80 1.89 +0.46 +17.99 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 许娜;审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐