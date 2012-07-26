〔东南亚股市〕多数收低,受大宗商品相关类股下跌拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷7月26日电---东南亚主要股市周四大多收低,受累于大宗商品相关类股,因需求增长前景黯淡,此外欧元区不断蔓延的债务危机损及油价.
泰国股市.SETI跌1.3%,至1,172.92点.马来西亚股市.KLSE收跌0.7%,报1,623.91点.
菲律宾股市.PSI微跌0.18%.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI逆市收高0.5%.
1018GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3004.57 13.65 +0.46 +13.54 2646.35
马来西亚 .KLSE 1623.91 -11.18 -0.68 +6.09 1530.73
泰国 .SETI 1172.92 -15.70 -1.32 +14.40 1025.32
印尼 .JKSE 4004.78 3.94 +0.10 +4.78 3821.99
菲律宾 .PSI 5152.56 -9.24 -0.18 +17.85 4371.96
越南 .VNI 414.80 1.89 +0.46 +17.99 351.55
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(完)
--编译 许娜;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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