(重温稿)〔香港金融〕外汇基金次季于股、汇投资俱亏损,下半年仍存大风险

* 第二季外汇基金录得投资亏损57亿港元

* 次季股、汇投资俱亏蚀,债券一支独秀

* 陈德霖:下半年投资环境存很大不确定性

路透香港7月26日电---香港金融管理局周四公布,外汇基金于第二季度录得轻微亏损,因全球金融市场大幅波动,令外汇基金在股票、外汇的投资于次季度均录得亏损,但债券投资收入增加收复了部份失地.

整体上半年,外汇基金的投资收入则为381亿港元,按年下跌18%;第二季的亏损为57亿港元.

外汇基金的投资收入主要来自债券、香港股票、其他股票、外汇和其他投资五部份.于第二季度,债券投资收复了首季亏损29亿港元的失地,上半年共录得198亿港元的投资收入.

至于香港股票和其他股票于第二季度分别亏损40亿港元和103亿港元;外汇投资的亏损最大,于第二季度蚀145亿港元,主要因期内其他货币兑美元贬值.

金管局总裁陈德霖表示,在2012年下半年,全球经济和金融市场仍然会面对欧债危机可能继续恶化所带来的下行风险;而美国经济增长动力则继续受制于低迷的物业市场、高企不下的失业率,以及于2013年可能出现的"财政悬崖"(fiscal cliff,即增税和削减开支)所带来的负面影响.欧美市场持续疲弱亦已经开始影响新兴经济体系的出口和增长.

"因此下半年的全球金融市场投资环境和气氛会存在很大的不确定性和风险."他在声明中称.

他并表示,金管局会继续小心审慎地管理外汇基金,包括按部就班地进行投资多元化的计划,务求为外汇基金提供较稳定的中、长期回报.

欧债危机迟迟未能解决,美国经济欲振乏力,全球投资景气吹淡风.中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]刚发表的2011年年报显示,去年其境外投资三年来首次亏损,境外投资组合收益率为-4.3%,比08年金融海啸时的-2.1%还要低.2011年中投公司实现净利润484.2亿美元,同比下跌6.1%.[ID:nST0532581]

根据金管局的数据,2012年上半年标准普尔500指数.SPX按年升8.3%,恒生指数.HSI按年涨5.5%.期内欧元兑美元,以及日圆兑美元分别下跌2.2%和3.6%.

截至6月底止,外汇基金的总资产为25,544亿港元,较5月底的25,050亿港元增加494亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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