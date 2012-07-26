〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶延续升势,受逢低买盘支撑

路透东京7月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四稍稍收高,受逢低买盘支撑,本周稍早需求忧虑一度将价格拉至两年半低点.

在油市、股市不能提高多少交投指引的情况下,投资者大体保持观望.

Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说:"东京股市仅仅是削减了近期的跌幅,油价变动也不大,因此期胶市场也没有太多的交投."

TOCOM指标12月期胶<0#2JRU:>结算价上涨0.6日圆至每公斤227.6日圆.周二曾跌至222.4日圆,为2009年11月2日以来的最低.

Yoshida表示,尽管市场在触及两年半低点后展现出一定的韧性,但200日移动均线表明长期走势看跌.

新上市的2013年1月合约JRUc6周四收报229.6日圆,开盘报230.2日圆.周五1月合约将成为指标合约.

上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF3收报22,210元人民币,周三收在22,055元人民币.

新加坡商品交易所8月期胶STFQ2最新报每公斤284.4美分,上涨0.3美分.(完)