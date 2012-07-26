〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶延续升势,受逢低买盘支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四稍稍收高,受逢低买盘支撑,本周稍早需求忧虑一度将价格拉至两年半低点.
在油市、股市不能提高多少交投指引的情况下,投资者大体保持观望.
Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说:"东京股市仅仅是削减了近期的跌幅,油价变动也不大,因此期胶市场也没有太多的交投."
TOCOM指标12月期胶<0#2JRU:>结算价上涨0.6日圆至每公斤227.6日圆.周二曾跌至222.4日圆,为2009年11月2日以来的最低.
Yoshida表示,尽管市场在触及两年半低点后展现出一定的韧性,但200日移动均线表明长期走势看跌.
新上市的2013年1月合约JRUc6周四收报229.6日圆,开盘报230.2日圆.周五1月合约将成为指标合约.
上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF3收报22,210元人民币,周三收在22,055元人民币.
新加坡商品交易所8月期胶STFQ2最新报每公斤284.4美分,上涨0.3美分.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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