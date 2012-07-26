〔国际油市〕亚洲航煤需求持坚,壳牌总计买入32万桶

路透新加坡7月26日电---亚洲航煤需求周四持坚,皇家荷兰/壳牌石油集团买入总计32万桶8月船货,因亚洲供给持续紧张.

航煤现货升水小涨0.02美元至每桶较新加坡报价高0.67美元.

International Enterprise的数据显示,7月25日当周新加坡陆上航煤和柴油库存降至三周低点846.4万桶.

目前亚洲有逾每日50万桶的产能停产,这引起了价格的上涨.

印度的Chennai Petroleum开始对其日产19万桶的Chennai炼厂进行维护,其母公司印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)的一位发言人称.

该人表示,三座原油蒸馏装置中的一个处于关闭状态,停产将持续到9月底.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.54 0.37 0.31 119.17

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.66 0.38 0.32 118.28

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.51 -0.12 -0.10 119.63

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.76 0.38 0.32 120.38

8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.90 0.40 0.34 117.50

9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.30 0.33 0.28 116.97 (完)