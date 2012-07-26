〔国际油市〕亚洲航煤需求持坚,壳牌总计买入32万桶

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月26日电---亚洲航煤需求周四持坚,皇家荷兰/壳牌石油集团买入总计32万桶8月船货,因亚洲供给持续紧张.
航煤现货升水小涨0.02美元至每桶较新加坡报价高0.67美元.
International Enterprise的数据显示,7月25日当周新加坡陆上航煤和柴油库存降至三周低点846.4万桶.
目前亚洲有逾每日50万桶的产能停产,这引起了价格的上涨.
印度的Chennai Petroleum开始对其日产19万桶的Chennai炼厂进行维护,其母公司印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)的一位发言人称.
该人表示,三座原油蒸馏装置中的一个处于关闭状态,停产将持续到9月底.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 119.54 0.37 0.31 119.17
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.66 0.38 0.32 118.28
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.51 -0.12 -0.10 119.63
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.76 0.38 0.32 120.38
8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.90 0.40 0.34 117.50
9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.30 0.33 0.28 116.97 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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