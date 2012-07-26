〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水持稳,交易商关注中国需求放缓迹象

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月26日电---亚洲燃料油现货升水周四持稳,不过交易商关注中国需求放缓的迹象.
根据路透的计算显示,180-cst燃料油价差为每吨3.25美元,较上日亚洲收盘上涨0.05美元.
"在亚洲,库存绝对在增长,供应也不像以前那么紧张,"一名驻新加坡的交易商表示.
"中国需求出现任何放缓的迹象都会使燃料油价格承压,我们在仔细留意这方面的迹象."
新加坡在岸燃料油库存小幅增长1.35%,达到两周高点1,760.7万桶.部分国家国内需求减少,导致他们把燃料油出口到新加坡.阿联酋预计会增加对新加坡的出口量,出口水平接近8.4万吨,截止7月18日当周为4.4万吨.
壳牌石油(Shell)SHEL.L从中国石油购买了2万吨180-cst燃料油,较新加坡指标价格每吨升水3.25美元.交货日期定在8月17-21日.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 632.60 6.60 1.05 626.00
现货380CST燃料油 FO380-SIN 621.60 6.75 1.10 614.85
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 625.00 5.00 0.81 620.00
380CST船用燃料油升水 3.40 -1.75 -33.98 5.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.25 0.05 1.56 3.20
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.75 0.45 13.64 3.30 (完)
--编译 李春喜;审校
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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