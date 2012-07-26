〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水持稳,交易商关注中国需求放缓迹象

路透新加坡7月26日电---亚洲燃料油现货升水周四持稳,不过交易商关注中国需求放缓的迹象.

根据路透的计算显示,180-cst燃料油价差为每吨3.25美元,较上日亚洲收盘上涨0.05美元.

"在亚洲,库存绝对在增长,供应也不像以前那么紧张,"一名驻新加坡的交易商表示.

"中国需求出现任何放缓的迹象都会使燃料油价格承压,我们在仔细留意这方面的迹象."

新加坡在岸燃料油库存小幅增长1.35%,达到两周高点1,760.7万桶.部分国家国内需求减少,导致他们把燃料油出口到新加坡.阿联酋预计会增加对新加坡的出口量,出口水平接近8.4万吨,截止7月18日当周为4.4万吨.

壳牌石油(Shell)SHEL.L从中国石油购买了2万吨180-cst燃料油,较新加坡指标价格每吨升水3.25美元.交货日期定在8月17-21日.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 632.60 6.60 1.05 626.00

现货380CST燃料油 FO380-SIN 621.60 6.75 1.10 614.85

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 625.00 5.00 0.81 620.00

380CST船用燃料油升水 3.40 -1.75 -33.98 5.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.25 0.05 1.56 3.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.75 0.45 13.64 3.30 (完)