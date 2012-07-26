〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾五周最低,因美国大豆旱情有望缓解

路透新加坡7月26日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至逾五周最低,因天气预报称美国中西部部分地区有望降雨,可能缓解大豆作物的旱情,使投资者看空棕榈油前景.

若用来榨油的大豆数量增加,可能缩窄豆油与棕榈油之间的价差,并使豆油抢占棕榈油的买需.