版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 21:44 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾五周最低,因美国大豆旱情有望缓解

路透新加坡7月26日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至逾五周最低,因天气预报称美国中西部部分地区有望降雨,可能缓解大豆作物的旱情,使投资者看空棕榈油前景.

若用来榨油的大豆数量增加,可能缩窄豆油与棕榈油之间的价差,并使豆油抢占棕榈油的买需.

市场人士也消化了马来西亚7月1-25日(棕榈油)出口减弱的可能性,之前货物检验机构称该国(棕榈油)出口较上月下滑,这增强了棕榈油库存可能增长的看法.6月棕榈油库存曾跌至14个月低点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐