〔国际油市〕亚洲石脑油价格小跌,裂解价差降至三周低点

路透新加坡7月26日电---亚洲石脑油价格周四小跌至每吨840美元,裂解价差下滑至每吨60.90美元的三周低点,因布兰特原油价格居高引发石化利润受挤压的担忧,令石脑油需求被遏制.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)旗下Chennai Petroleum维修一座常压蒸馏单元,但未对市场造成影响,因该炼厂并非大型供应商.

"我觉得,一座蒸馏单元关闭不会给石脑油供应造成多少影响…"一新加坡交易员称,"如果市场紧缺供应,那情况会很不相同,但现在情况不是这样."

Reliance Industries售出15,000-20,000吨8月上半月装运的石脑油,价格为较中东报价升水每吨17.00至19.00美元.尚不清楚该炼厂下月出售数量,但一些交易商预计其8月总出口将低于5月和6月时的15万吨.7月该炼厂没有出口.

日本第一大炼厂JX Nippon Oil & Energy Corp将关闭一座日加工443,000桶的裂解装置,8月底开始进行为期40天的维修.

汽油裂解价差小涨0.4%至每桶10.12美元,因印尼需求强劲.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 840.00 -4.50 -0.53 844.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 91.06 -0.50 -0.55 91.56

97号现货汽油GL97-SIN 118.20 -1.75 -1.46 119.95

95号现货汽油GL95-SIN 116.20 -0.80 -0.68 117.00

92号现货汽油GL92-SIN 114.00 0.40 0.35 113.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.12 0.04 0.40 10.08 (完)