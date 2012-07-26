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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 22:01 BJT

〔美国热股〕Aeromexico向波音提出110亿美元的临时订单,后者股价上涨

路透7月26日电---墨西哥最大航空公司Aeromexico向波音(BA.N)提出价值110亿美元的临时订单,波音称,这是墨西哥航空公司在该国历史上最大的飞机投资.

在周四早盘交易中,波音股价上涨1.89%,至75.43美元.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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