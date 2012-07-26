〔欧元债市〕西班牙公债上涨,因德拉吉讲话引发欧洲央行将购债的预期

* 西班牙公债收益率大跌至略低于7%的水准
* 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,该央行准备采取行动保卫欧元
* 德债下跌,因德拉吉的讲话引发市场对高风险资产的需求
路透伦敦7月26日电---西班牙和意大利公债收益率周四大跌,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人预期,该央行可能准备采取更大胆的行动以对抗欧债危机.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170]
他的讲话亦令德债期货大跌.
但公债涨势未能使西班牙10年期公债收益率跌至远低于7%的水准,市场普遍认为该水准长期内难以为继.欧洲央行此前进入二级市场的操作,仅产生有限影响,未能阻止希腊,爱尔兰和葡萄牙寻求财政援助.
除非采取更强硬的措施,否则市场将继续担心西班牙可能最终需要救助,而且欧元区的救助资源将被耗尽.
"市场目前认为最有可能发生的情况是欧洲央行在市场买入公债,"ING利率策略师Alessandro Giansanti称.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率尾盘跌40个基点,至6.996%,较可比德债收益率差约为565个基点.意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率跌39个基点,报6.05%.
德国公债亦大跌,因德拉吉的讲话促使投资者将部分资金投入高风险资产.
德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率尾盘报1.32%,当日涨5个基点.
德债期货FGBLc1跌69个跳动点,报144.00.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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