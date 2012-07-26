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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 05:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低逾2%,因出口需求下降

路透芝加哥7月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商指因受压于出口需求下降.

海外对美国小麦的买兴已有一个月左右的时间,上周接近四年高位,目前已枯竭.

美国农业部周四早上公布,一周小麦出口销量为36.7万吨,低于此前预计的40至60万吨.一周前小麦出口销量为58.92万吨.

Frances Geosys称,今年俄罗斯小麦产量可能将低于4,700万吨,因旱情似乎使北部地区减产.

美国春小麦单产料平均为每英亩44.9蒲式耳,高于2011年的41.5蒲式耳.

日本农林水产省在每周竞标中,向美国和加拿大购买了206,910吨食用小麦.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低19-1/4美分,报每蒲式耳8.84美元.

CBOT小麦预估成交量为109,128口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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