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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,美国作物天气有望改善

路透7月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,因受乾旱袭击的美国中西部的作物天气有望得到改善,加之投资者获利了结.

一位农业气象学家周四表示,中午最新的天气预报显示,天气状况变化不大,美国玉米和大豆作物面临的乾旱压力可能至少在未来几周持续.

World Weather Inc.的气象学家Andy Karst表示,8月第一周的天气预报显示,美国大平原上空将出现更强的高压脊,但仍将出现部分降雨.8月7-10日,爱荷华,伊利诺亚和印第安纳州的天气将更加干燥,北部地区的湿度将略有增加.

美国农业部报告称,上周出口净销售大豆710,500吨,高于预估的35-55万吨.

8月大豆期货处于所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为58.

CBOT-8月大豆期货SQ2收挫38-1/2美分,收报16.55-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2大跌11美元,收报每短吨518.8美元.

8月豆油合约BOQ2收低0.56美分,报每磅51.68美分.

今日大豆预估成交量为234,879口;豆粕预估成交量为88,372口,豆油成交量为106,144口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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