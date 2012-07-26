〔全球金市〕金价攀升,德拉吉讲话提振欧洲央行将再推刺激举措的希望

* 欧洲央行总裁德拉吉誓言将确保欧元区完整,金市受到支撑
* 金价一度升穿100日移动均线,接近近期拐点
* 美国周五将公布第二季GDP数据
路透纽约7月26日电---金价周四连升第三日,受助于欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力确保欧元区完整后,央行将推出更多货币宽松举措的希望升温.
金价升穿100日移动均线,为5月1日来首次.期权相关买盘也扶助提振标的的黄金期货,COMEX-8月期权合约在周四收市后到期.
金价在股市的带动下攀升近1%,因德拉吉讲话缓解投资者的不安情绪,他们预计美国联邦储备理事会(FED,美联储)将寻求新工具来提振疲弱的经济.
"金价目前正在测试阻力位.一旦突破阻力位,市场将进一步走高,"Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan表示.他还指出,在连接近期高位的一条下行曲线上,金价正接近1,660美元的拐点.
1913GMT,现货金价XAU=升0.7%,报每盎司1,615.44美元,盘中触及1,621.41美元的三周高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2上涨7美元,报每盎司1,615.10美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值高出逾50%.成交量高于正常水平部分是因期权到期.
技术图表显示,在连续两日大涨后,金价接近向上突破过去三个月来的较阔交易区间.
汇丰分析师James Steel称,金市投资者目前关注周五将公布的美国第二季度GDP数据.数据公布后,市场可能从美联储刺激举措,以及美元和股市走势中获得指引.
其他贵金属中,现货银XAG=升0.7%,报27.50美元.现货铂金XPT=升0.8%,至1,402.74美元,现货钯金XPD=涨0.7%,报565.99美元.
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最新价格/ 当日 当日 日低 日高 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1615.10 7.00 0.4 1600.20 1621.50 166,685
COMEX白银期货 SIN2 27.446 -0.020 -0.1 27.210 27.780 39,484
COMEX铂金期货 PLN2 1405.60 6.20 0.4 1396.20 1415.60 6,148
COMEX钯金期货 PAU2 569.90 4.65 0.8 564.40 574.00 1,911
现货金 XAU= 1615.44 11.56 0.7 1601.75 1621.41
现货银 XAG= 27.500 0.180 0.7 27.270 27.810
现货铂金 XPT= 1402.74 11.09 0.8 1399.10 1410.99
现货钯金 XPD= 565.99 3.99 0.7 566.58 571.75
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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