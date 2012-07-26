〔美股业绩〕亚马逊第二季营收跳升,但财测谨慎

标题新闻：2月印尼和马来西亚制造业PMI分别降至49.3和49.4，越南PMI升至21个月高点54.2
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路透旧金山7月26日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布季度营收增长强劲,但季度获利很低,且财测谨慎.
公司公布业绩后,股价盘后下挫约3%,报214美元.
亚马逊公布,第二季营收为128.3亿美元,同比增长29%,净利仅为700万美元,或每股盈利(EPS)0.01美元,上年同期分别为1.91亿美元或0.41美元.
该公司还预计第三季营收介乎129-143亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估值为141亿美元.
亚马逊预计第三季运营亏损为5,000万至3.5亿美元,不计入股票薪酬和其他特殊项目,预估值为亏损7,500万美元至获利2.25亿美元.
摩根大通、Raymond James和Caris & Co的分析师分别预计该公司第三季运营获利为2.58亿美元、2.8亿美元和3.88亿美元.这些预测不包括股票薪酬和其他特殊项目.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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