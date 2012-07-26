〔纽约汇市〕欧元大涨,因德拉吉承诺尽力确保欧元区完整(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元兑美元上涨1%,至两周高位

* 欧洲央行总裁德拉吉:将尽全力确保欧元区完整

* 分析师对欧元涨势持谨慎态度,西班牙公债接近7%

路透纽约7月26日电---欧元兑美元周四劲扬,可能录得一个月来最大单日涨幅,之前欧洲央行总裁德拉吉称,央行将尽全力确保欧元区不解体,并保持欧元.

投资者削减其欧元空头头寸,推动欧元兑美元上涨逾1%,至1.2329美元的高位,较本周稍早触及的两年低位高出近0.03美元.

部分分析师预计,欧元短期内将进一步走强,他们表示,德拉吉的讲话表明,欧洲央行的政策立场发生重大改变,但其他分析师则表示,除非欧洲央行真正采取行动缓解欧债危机,否则任何涨势终将消退.

"市场看似准备迎接欧元区形势出现任何正面的发展,"密歇根州GFT in Grand Rapids的市场策略师Neal Gilbert表示.

"尽管德拉吉发表了观点非常鲜明的讲话,欧元区债务危机扩散的风险犹存,"他说,"除非欧洲央行采取切实行动,而非仅通过讲话来影响市场,否则,欧元的涨势不会持续太久."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=触及1.2329美元的两周高位,纽约尾盘,欧元升1%,至1.2282美元.

欧元兑日圆EURJPY=也上扬1.1%,至96.04日圆,脱离本周稍早触及的12年低位.

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低诸如西班牙和意大利等成员国政府过高的借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]

"在一个存在严重偏向的市场上,只需一丝正面消息就能引发市场快速波动,"纽约DailyFX的汇市策略师Christopher Vecchio表示.

富国银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov指出,德拉吉发出明确的信号,欧洲当局不愿忍受欧元区二线国家借贷成本进一步大幅攀升.

德拉吉话音一落,西班牙和意大利公债收益率应声重挫,不过,未能将西班牙10年期公债收益率拉低至远离7%的水平.

**市场关注美国GDP数据和美联储政策动向**

部分分析师谨慎认为,欧元过去两日的涨势可能过度,他们指出,欧元可能再度测试近期低点,目标位见重要心理位1.20美元,之后为2010年低位约1.1875美元.

投资者越发担忧西班牙要求全面救助,以及希腊退出欧元区的可能性.

希腊财政部拟定在未来两年节省近120亿欧元的计划,以说服欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查员确信,该国值得救助,不要将其踢出欧元区.

惠誉周三公布的一份报告显示,美国最大的一级货币市场基金削减其欧元区敞口至2006年以来最低水平,因对西班牙将要求全面救助的担忧加剧.

投资者注意力将转移至周五公布的美国第二季GDP数据和下周举行的美联储政策会议.

稍早公布的数据显示,美国上周初请失业金人口减少,至近四年低位,但初请失业金人口减少是因部分汽车生产企业推迟汰换设备的年度例行停工所致,这导致对就业状况市场改善的希望受到遏制.

另一项数据显示,美国6月耐久财订单增加,而衡量企业计划支出的数据回落,直指制造业活动放缓.

"一旦有更多证据证明美国经济无法达到'逃逸速度',可能导致对美联储将推出进一步量化宽松的臆测升温,并扶助欧元/美元在下周三前进一步走强,"花旗策略师在给客户的报告中写道.

"我们还认为,存在出现更多欧元轧空的可能性,因相对于基本面,欧元目前看起来仍然超卖,"该行表示.

美元兑日圆JPY=上扬0.1%,报78.20日圆,但兑瑞郎CHF=跌至两周低位.新西兰元兑美元NZD=大涨1.7%,澳元兑美元AUD=跳升0.9%,因风险意愿回暖.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2281 1.2156 +1.03 -5.13 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.20 78.13 +0.09 +1.64 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.06 95.01 +1.11 -3.52 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9776 0.9877 -1.02 +4.27 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5685 1.5495 +1.23 +0.97 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0100 1.0154 -0.53 -0.91 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0395 1.0305 +0.87 +1.66 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2008 -0.01 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7827 0.7842 -0.19 -6.03 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8015 0.7886 +1.64 +2.97 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0180 6.0725 -0.90 +0.69 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3907 7.3855 +0.07 -4.49 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8697 6.9630 -1.34 -0.26 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4343 8.4676 -0.39 -5.38 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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