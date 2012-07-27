美国与加拿大经济指标预测--7月27日-8月3日****

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透7月27日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月27日(五)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.5% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%
最终销售 +1.4% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%
核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0
现况指数 83.0 83.2
预期指数 64.8 64.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9
1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 93.4
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 7月 -- 5.8
7月31日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%
1230 加拿大GDP(较前月) 5月 -- +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%
个人支出 +0.1% 持平
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%
1230 加拿大PPI(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.3% +1.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 52.9
PMI价格分项指数 -- 54.0
PMI产出分项指数 -- 57.0
PMI新订单分项指数 -- 51.9
PMI就业分项指数 -- 60.4
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 62.0 62.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 7月 -- 10.9
8月1日(三)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,405 1,404
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6
再融资指数 -- 5,411.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6
1258 美国Markit制造业PMI 7月 52.0 51.8
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
8月2日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 7月 -- 37,600
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 -- 35.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 -- 328.7
1400 美国工厂订单 6月 -0.2% +0.7%
耐久财订单 6月修正值 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%
8月3日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)6月 -- +1.4%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8
制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1
民间就业岗位(万个) 增加10 增加8.4
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.3%
平均工时 34.5 34.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 52.6 52.1
企业活动指数 52.1 51.7
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- -- (完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。