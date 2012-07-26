《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月26日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 46.20 +0.72 +1.58 1890019
搜狐 (SOHU.O) 34.05 +0.06 +0.18 430647
网易 (NTES.O) 53.08 +0.42 +0.80 270256
百度 (BIDU.O) 118.62 +4.21 +3.68 4947786
亚信科技 ASIA.O 10.54 -0.27 -2.50 208695
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.36 +0.35 +2.69 2825385
联电 (UMC.N) 2.08 +0.00 +0.00 1463906
日月光 (ASX.N) 3.63 -0.03 -0.82 666851
矽品精密 (SPIL.O) 4.73 +0.08 +1.72 1392921
和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 +0.04 +3.64 29151
友达 (AUO.N) 3.03 +0.10 +3.41 315844
中华电信 (CHT.N) 29.38 -0.10 -0.34 41852
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.37 -0.13 -0.35 912977
香港
中国移动 (CHL.N) 57.12 +0.92 +1.64 255764
中国联通 (CHU.N) 14.52 +0.47 +3.35 312269
中国电信 (CHA.N) 50.58 +0.38 +0.76 42860
中芯国际 (SMI.N) 1.79 -0.01 -0.56 111537
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.05 -1.23 8486(完)
--整理 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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