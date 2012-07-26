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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 06:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 46.20 +0.72 +1.58 1890019

搜狐 (SOHU.O) 34.05 +0.06 +0.18 430647

网易 (NTES.O) 53.08 +0.42 +0.80 270256

百度 (BIDU.O) 118.62 +4.21 +3.68 4947786

亚信科技 ASIA.O 10.54 -0.27 -2.50 208695

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.36 +0.35 +2.69 2825385

联电 (UMC.N) 2.08 +0.00 +0.00 1463906

日月光 (ASX.N) 3.63 -0.03 -0.82 666851

矽品精密 (SPIL.O) 4.73 +0.08 +1.72 1392921

和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 +0.04 +3.64 29151

友达 (AUO.N) 3.03 +0.10 +3.41 315844

中华电信 (CHT.N) 29.38 -0.10 -0.34 41852

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.37 -0.13 -0.35 912977

香港

中国移动 (CHL.N) 57.12 +0.92 +1.64 255764

中国联通 (CHU.N) 14.52 +0.47 +3.35 312269

中国电信 (CHA.N) 50.58 +0.38 +0.76 42860

中芯国际 (SMI.N) 1.79 -0.01 -0.56 111537

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.05 -1.23 8486(完)

--整理 张荻

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