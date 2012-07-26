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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 06:28 BJT

全球外汇市场7月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月26日(四)

2330 - 日本6月全国消费者物价指数(CPI)以及7月东京地区CPI.

2350 - 日本6月零售销售.

7月27日(五)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后召开记者会.

-- - 德国7月消费者物价指数(CPI)初值.

0645 - 法国7月消费者信心.

0700 - 瑞士7月KOF领先指标.

0800 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会见三家国际贷款机构的代表.

0800 - 意大利7月企业信心.

1230 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季初值

1355 - 美国7月路透/密西根大学消费者信心指数终值.

1430 - 美国7月20日当周ECRI一周领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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