全球外汇市场7月27日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月26日(四)
2330 - 日本6月全国消费者物价指数(CPI)以及7月东京地区CPI.
2350 - 日本6月零售销售.
7月27日(五)
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后召开记者会.
-- - 德国7月消费者物价指数(CPI)初值.
0645 - 法国7月消费者信心.
0700 - 瑞士7月KOF领先指标.
0800 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会见三家国际贷款机构的代表.
0800 - 意大利7月企业信心.
1230 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季初值
1355 - 美国7月路透/密西根大学消费者信心指数终值.
1430 - 美国7月20日当周ECRI一周领先指标.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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