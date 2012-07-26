〔货币市场〕欧债危机担忧促使投资者回到外国银行债券市场

路透纽约7月26日电---处于对欧元区债务危机再度恶化的担忧,投资者正在小心翼翼地回到日本和其他低风险外国银行债市场.

本周发布的数据表明,一些投资者在买进这些银行发行的商业票据和其他短期债券,作为美国公债和回购协议的替代产品.

外资银行发行的未到期商业票据规模已连续三周扩大.据美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据,该规模在7月25日止当周增长34亿美元至1,334亿,为5月最后一周以来的最高水平.

分析师称,尽管美联储在周度商业票据报告中,既没有点出发行商业票据的外资银行,也没有给出按地区划分的详细供应情况,但可以得出这样的结论,就是规模的增长应来自欧元区以外的外资银行.

目前仅有荷兰、德国和法国的少数银行还在定期发售商业票据以筹集现金.分析师称,这些发行活动在近几周没有改变.

另一方面,在美国货币市场基金需求旺盛的推动下,日本银行业者的发行活动稳步加速.

惠誉在周四晚间发布的报告中称,10家美国最大的优质货币市场基金6月对日本银行业的曝险较5月增加11%.自2011年5月以来,其对日本银行业的曝险已经增长一倍,接近总资产规模的12%.

其持有日本银行业商业票据的比重截至6月底为0.7%,较5月持平,而2011年5月时这一数字还是零.

惠誉称,这些基金上个月还增持北欧银行债券,较5月增加15%达到总资产规模的5.5%.

由于对西班牙财政状况和希腊会否脱离欧元区的焦虑情绪升温,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃.[ID:nSB1690170]

欧洲美元利率期货<0#ED:>从2015至2019年合约终止四日连涨.2015年12月合约EDZ5下降1个基点至99.000,略低于周三触及的合约高位99.025.

欧洲央行采取更多行动的可能性,也帮助两年期美国互换利率较两年期美债利差收缩至去年8月以来最窄水平.尾盘报21.25个基点,周三为22.00个基点.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=跌至0.44710%的11月8日以来最低,当时为0.44417%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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