〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因海岬型和巴拿马型船费率均下降

路透7月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续13个交易日下滑,因船运活动低迷持续拉低巴拿马型和海岬型船舶费率.

波罗的海乾散货运价指数下滑24点或2.44%,至958点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌30点或2.76%至1,058点.日均获利今年迄今下降约36%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑15点或1.21%至1,224点,因太平洋和大西洋船运活动均走软.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

灵便型船舶日均获利下降192美元至8,943美元,超灵便型船舶日均获利下滑354美元至11,491美元.

"大西洋(灵便型船舶)市场从上周开始持续趋于下行,似乎夏季船运活动普遍低迷,"经纪商Fearnleys在一周报告中表示.

船只供应增加速度已超过商品需求增幅一段时间,市场普遍预期这一因素将在未来数月中压制干散货费率.

波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌约45%.(完)