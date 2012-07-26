〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因海岬型和巴拿马型船费率均下降

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续13个交易日下滑,因船运活动低迷持续拉低巴拿马型和海岬型船舶费率.
波罗的海乾散货运价指数下滑24点或2.44%,至958点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌30点或2.76%至1,058点.日均获利今年迄今下降约36%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑15点或1.21%至1,224点,因太平洋和大西洋船运活动均走软.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
灵便型船舶日均获利下降192美元至8,943美元,超灵便型船舶日均获利下滑354美元至11,491美元.
"大西洋(灵便型船舶)市场从上周开始持续趋于下行,似乎夏季船运活动普遍低迷,"经纪商Fearnleys在一周报告中表示.
船只供应增加速度已超过商品需求增幅一段时间,市场普遍预期这一因素将在未来数月中压制干散货费率.
波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌约45%.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)