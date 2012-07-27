〔金砖国家〕7月26日股汇市收盘纵览

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透7月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.19%,报916.44点.
中国股市:沪综指周四收创近41个月新低,地产板块持续下跌.分析人士认为,已公布上市公司中报令投资者失望,且市场缺乏明显利好,大盘走势极为清淡,短期股指可能还将继续震荡探底.沪综指.SSEC收报2,126.004点,跌10.147点,或0.47%,此前收盘低点为2009年3月9日的2,118.748.上海A股成交额为447亿元人民币,上日为408亿元.[.SSCN]
香港股市:微幅收升,为四个交易日来首度录得涨幅,防御类股的升势抵消了金沙中国(1928.HK)的疲弱.此前金沙中国母公司公布第二季财报逊于预期,拖累整个澳门博彩业板块走软.恒生指数.HSI收高近0.1%,报18,892.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报9,210.9点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升,隔夜欧元触底反弹,外盘压力稍缓令人民币获喘息机会,中间价跟涨,即期汇价高开后呈窄幅震荡,而相较前两日,大行参与力度有所减弱,交投趋于平静.人民币兑美元收报6.3841,上日收报于6.3885.[CNY/CN][ID:nSB1689932]
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印度股市:收跌并创6月初以来最低收盘位,因央行下周或维持利率不变的预期打压银行类股,且财报令人失望施压印度最大烟草商ITC及BHEL(BHEL.NS).指标BSE指数.BSESN收跌1.22%,报16,639.82点,为6月6日以来最低收位.[.BO][ID:nL4E8IQ3RL]
印度汇市:印度卢比上扬并创两周来最大单日涨幅,得益于欧元大幅反弹,且市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多货币刺激举措,促使持有多头仓位的企业卖出美元.印度卢比兑美元INR=D2收在55.52/53,较周三收盘水平56.16/17上涨1.2%.[INR/][ID:nL4E8IQ4B0]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,349.900点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨2.73%至729.52点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上扬1.42%至32.3049;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.04%,报39.6950.
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巴西股市:拉丁美洲股市录得近两周来最大单日涨幅,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺在该行职责范围内采取一切必要措施,以防止欧元区崩溃.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扭转四日连跌走势,收高2.65%至54,002.72点,银行类股领涨.[ID:nL2E8IQISF]
巴西汇市:拉丁美洲货币上扬,德拉吉的言论引燃市场猜测决策者准备祭出更多刺激措施,而此类举动的通常结果是外资流入新兴市场.拉丁美洲货币连续第二日上涨,其中巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走坚0.7%,最新报2.0219.[ID:nL2E8IQGTO]
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南非股市:连续第三日录得涨幅,收高0.8%,受到全球第二大啤酒商SABMillerSABJ.J涨势的提振,此前该公司公布季度啤酒销量超出预期.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.83%,报30,159.33点.综合指数.JALSH升0.64%,收于34,808.92点.[.J][ID:nL6E8IQMIW]
南非汇市:南非兰特兑美元一度大涨1.7%,追随全球风险资产的涨势,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺采取一切必要措施防止欧元区崩溃.兰特兑美元ZAR=D3盘中最高见8.2450,为7月20日以来最高,截至1600GMT,涨幅缩减,报8.26,仍远高于周三收盘位8.39.[ZAR/][ID:nL6E8IQNUQ](完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。