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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:07 BJT

〔金砖国家〕7月26日股汇市收盘纵览

路透7月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.19%,报916.44点.

中国股市:沪综指周四收创近41个月新低,地产板块持续下跌.分析人士认为,已公布上市公司中报令投资者失望,且市场缺乏明显利好,大盘走势极为清淡,短期股指可能还将继续震荡探底.沪综指.SSEC收报2,126.004点,跌10.147点,或0.47%,此前收盘低点为2009年3月9日的2,118.748.上海A股成交额为447亿元人民币,上日为408亿元.[.SSCN]

香港股市:微幅收升,为四个交易日来首度录得涨幅,防御类股的升势抵消了金沙中国(1928.HK)的疲弱.此前金沙中国母公司公布第二季财报逊于预期,拖累整个澳门博彩业板块走软.恒生指数.HSI收高近0.1%,报18,892.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报9,210.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升,隔夜欧元触底反弹,外盘压力稍缓令人民币获喘息机会,中间价跟涨,即期汇价高开后呈窄幅震荡,而相较前两日,大行参与力度有所减弱,交投趋于平静.人民币兑美元收报6.3841,上日收报于6.3885.[CNY/CN][ID:nSB1689932]

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印度股市:收跌并创6月初以来最低收盘位,因央行下周或维持利率不变的预期打压银行类股,且财报令人失望施压印度最大烟草商ITC及BHEL(BHEL.NS).指标BSE指数.BSESN收跌1.22%,报16,639.82点,为6月6日以来最低收位.[.BO][ID:nL4E8IQ3RL]

印度汇市:印度卢比上扬并创两周来最大单日涨幅,得益于欧元大幅反弹,且市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多货币刺激举措,促使持有多头仓位的企业卖出美元.印度卢比兑美元INR=D2收在55.52/53,较周三收盘水平56.16/17上涨1.2%.[INR/][ID:nL4E8IQ4B0]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,349.900点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨2.73%至729.52点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上扬1.42%至32.3049;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.04%,报39.6950.

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巴西股市:拉丁美洲股市录得近两周来最大单日涨幅,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺在该行职责范围内采取一切必要措施,以防止欧元区崩溃.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扭转四日连跌走势,收高2.65%至54,002.72点,银行类股领涨.[ID:nL2E8IQISF]

巴西汇市:拉丁美洲货币上扬,德拉吉的言论引燃市场猜测决策者准备祭出更多刺激措施,而此类举动的通常结果是外资流入新兴市场.拉丁美洲货币连续第二日上涨,其中巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走坚0.7%,最新报2.0219.[ID:nL2E8IQGTO]

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南非股市:连续第三日录得涨幅,收高0.8%,受到全球第二大啤酒商SABMillerSABJ.J涨势的提振,此前该公司公布季度啤酒销量超出预期.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.83%,报30,159.33点.综合指数.JALSH升0.64%,收于34,808.92点.[.J][ID:nL6E8IQMIW]

南非汇市:南非兰特兑美元一度大涨1.7%,追随全球风险资产的涨势,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺采取一切必要措施防止欧元区崩溃.兰特兑美元ZAR=D3盘中最高见8.2450,为7月20日以来最高,截至1600GMT,涨幅缩减,报8.26,仍远高于周三收盘位8.39.[ZAR/][ID:nL6E8IQNUQ](完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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