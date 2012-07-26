〔美国债市〕7月25日当周外国央行增持美国公债和机构债--美联储

外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加6.65亿美元,至6,932亿美元.

外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.日本和中国为美国公债两大买家.(完)