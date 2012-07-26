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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 07:53 BJT

〔美股业绩〕亚马逊第三季可能录得亏损,受庞大开支拖累(更新版)

(新增细节)

路透旧金山7月26日电---世界最大的网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四预计,本季可能录得亏损,因仓库、技术和数码内容的支出庞大.

该公司股价盘后下跌1.4%至217美元.

亚马逊表示,第二季营收为128.3亿美元,较上年同期增长29%,净利为700万美元,每股盈余(EPS)为0.01美元,上年同期分别为1.91亿美元和0.41美元.

该公司还预计,第三季营收介乎129-143亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师的预估值为141亿美元.

亚马逊还预计,第三季营业亏损为5,000万至3.5亿美元.不计股票补偿和其它项目,预估介于亏损7,500万美元至获利2.25亿美元.

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