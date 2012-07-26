〔美股业绩〕亚马逊第三季可能录得亏损,受庞大开支拖累(更新版)

中国汇市：人民币早盘放量下跌但限于区间波动，特朗普讲话对美元影响有限
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
(新增细节)
路透旧金山7月26日电---世界最大的网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四预计,本季可能录得亏损,因仓库、技术和数码内容的支出庞大.
该公司股价盘后下跌1.4%至217美元.
亚马逊表示,第二季营收为128.3亿美元,较上年同期增长29%,净利为700万美元,每股盈余(EPS)为0.01美元,上年同期分别为1.91亿美元和0.41美元.
该公司还预计,第三季营收介乎129-143亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师的预估值为141亿美元.
亚马逊还预计,第三季营业亏损为5,000万至3.5亿美元.不计股票补偿和其它项目,预估介于亏损7,500万美元至获利2.25亿美元.
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
(重发以加上直接提取码) 路透2月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓持平上周五，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月27日 27,044,414.4 2月24日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月27日 335,281,593.4 2月24日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透悉尼/惠灵顿3月1日 - 澳元周三走高，之前公布的数据显示，澳洲第四季度经济大幅反弹，延续了25年的持续扩张势头。 但市场人气不安，因投资者消化了美国总统特朗普的重要政策演讲，而他的此次演讲却未能提供关于备受期待的刺激计划的细节。 澳元兑美元涨0.24%至0.7673美元，脱离周二所及的两周低位0.7646。 澳元为今年迄今表现最佳的主要货币之一，年内至今已上涨6.5%，但由于美元走强，澳元2月整体走势淡静。 澳洲第四季经济数据较上季表现强劲，优于分析师预估的增长0.7%，令澳元获得提振。 “好消息是经济已果决跳离了第三季的坑洼，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton表示。 “看来似乎不需要任何利率方面的额外协助，”她表示，并指出房价也再度提速。 新西兰元兑美元则下跌0.3%至0.7166美元，因美元走强。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/艾茂林)