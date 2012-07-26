《美债周五展望》公债价格下跌,ECB总裁德拉吉讲话降低公债需求

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行将采取一切措施避免欧元区崩溃

* 美国6月耐久财订单上升

* 标售中七年期公债得标利率处于纪录低点

路透纽约7月26日电---美国公债收益率周四从纪录低位上涨,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,这降低了市场对公债的需求.

德拉吉的讲话使欧债危机将带来灾难性后果的忧虑有所缓解,提升了投资者的风险偏好,美国股市涨逾1%.

"股市因德拉吉称将采取一切措施避免欧元区崩溃的讲话而上涨,带动今天恢复风险交易,"西雅图D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称.

投资者抛售低风险资产,美国10年期公债US10YT=RR价格跌10/32,收益率从周三触及的纪录低位1.38%升至1.43%.

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.这是迄今为止德拉吉发表的最有力的言论,表明欧洲央行准备重新介入欧债危机,保护意大利和西班牙.这两个国家的借款成本已经攀升到难以持续的水平.[ID:nSB1690170]

"人们将这一言论解读为欧洲央行可能将开始大规模购买资产,并放宽抵押品要求,其中的一些措施是欧洲央行此前不愿采用的,"纽约瑞信利率策略师Ira Jersey称.

美国商务部公布,6月耐久财订单上升,但扣除运输的新订单下降,暗示工厂活动减少.[ID:nSB1689408]美国公债亦因此受到打压.

"耐久财总体数据不错,但鉴于订单大幅下降,我们怀疑其升势能否持续,"Jersey称.

另外劳工部公布,上周初请失业金人数降至近四年低点.[ID:nSB1690500]

投资者关注美联储下周会议,届时央行将暗示是否推出第三轮量化宽松政策,以刺激经济复苏.

"人们关注某种形式的量化宽松政策,我认为预期很高,"纽约CIBC World Markets债市交易主管Tom Tucci称.

许多人还预计,美联储将把利率将处于纪录低位的指引延长得比此前声明更久的时间,比如说2015年底.

"人们认为直到下周这将帮助短期公债,"Tucci称.

财政部周四标售了290亿美元七年期公债,得标利率处于纪录低位,周二和周三分别标售的两年期和五年期公债得标利率也处于纪录低位.

在关注下周美联储会议之外,投资者正在等待周五政府公布的第二季国内生产总值(GDP)初值.路透调查分析师预估中值为,第二季经济增长1.5%,低于第一季增长的1.9%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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