版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/台币目前仍稳固守在30.00上方

2328GMT

* 美元/台币店头交易开盘料报约30.08,海外无本金交割远期外汇(NDF)在30.065-10交投

* 昨天美元全线下滑,受德拉吉言论影响

* 美元/台币与美元兑日圆以外其他亚洲货币略微下行

* 亚洲市场将像往常一样在周末前采取谨慎立场

* 隔夜股市大涨,但目前月底因素占据主导.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐