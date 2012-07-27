〔日本经济〕政府对央行施压,要求其进一步释出宽松货币政策

路透东京7月27日电---日本政府在周五公布的一份报告中继续对央行施压,要求其进一步释出宽松货币政策.

去年议员反复对日本央行施压,要求放宽政府来帮助对抗日圆走强,政府担心日圆升值会打击依赖出口的经济.

在周五的报告中,政府指出极度宽松的货币政策,即便利率接近零水位,可以通过影响资产价格来刺激经济,其效果在汇市中的表现较其他市场更为明显.

该报告称,当实施有效零利率时,央行可以将关注点转移至努力影响预期及强化利率将在未来保持低位的市场看法,即便价格开始走高.

强化这样的市场预期可以促使公司加大资本支出,政府在评估经济和财政政策的年度报告中表示.

政府认为货币宽松可以通过影响资产价格,尤其是货币波动的方式来支撑经济,并提到雷曼兄弟破产后美国联邦储备理事会(美联储,FED)大举放宽货币政策来帮助弱化美元.

"汇率短期可能没有方向,但是经过一段时间的平稳之后,汇率走势将由经济发展例如利率和物价等因素来决定,"报告说.

日本央行官员仰赖去年强震后的重建工作来支撑经济成长,并主张唯有当前景恶化到威胁经济复苏正轨时,才会需要更进一步的宽松举措.

日本央行许多货币宽松措施都是因应日圆强势上涨的行动.但央行否认其政策直接与汇价有关,坚称每次松绑政策都是为了因应经济负面因素,而不是直接削弱日圆.

该报告建议,货币宽松政策让日圆下滑的效果,应该更加被彰显出来.

报告并称,欧债危机仍是日本经济一大威胁.

"打击通缩的过程中,最大威胁就是金融及资本市场动荡,以及经济因欧洲问题而下行,"报告称.

报告称,政府预计央行会把这些风险因素考虑在内,并采取适当且大胆的货币政策,以帮助日本脱离通缩.(完)