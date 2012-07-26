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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报7月27日

* 头版头条:

--中国支付安全高层研讨会在京召开,央行副行长刘士余表示,要进一步健全银行卡监管法律体系,抓紧出台银行卡条例等基础性法规制度.

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长张云在年中工作会议上表示,下半年要密切关注利率市场化的影响,及时调整定价和负债业务策略.

--广东省银监局局长刘福寿撰文称,广东银行业要在坚守风险底线基础上,重点保证已批准的在建续建项目的后续贷款,并优先满足"一保两中"住房建设项目和首套真实自住购房的按揭贷款资金需求.(完)

--整理 张胜男; 审校 张喜良

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