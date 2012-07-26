《中国报摘》--金融时报7月27日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国支付安全高层研讨会在京召开,央行副行长刘士余表示,要进一步健全银行卡监管法律体系,抓紧出台银行卡条例等基础性法规制度.
* 其他:
--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长张云在年中工作会议上表示,下半年要密切关注利率市场化的影响,及时调整定价和负债业务策略.
--广东省银监局局长刘福寿撰文称,广东银行业要在坚守风险底线基础上,重点保证已批准的在建续建项目的后续贷款,并优先满足"一保两中"住房建设项目和首套真实自住购房的按揭贷款资金需求.(完)
--整理 张胜男; 审校 张喜良
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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