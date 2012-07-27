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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元趋于上行,上看1.0445

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* 周三的外包日线型态延伸至1.0423

* 空头仓位易受下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行(ECB)会议的影响

* 上周趋势高位1.0445为初步阻力

* 纽约交投区间低端1.0384以及之前高位1.0345构成支撑.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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