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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 07:55 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月27日-8月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月27日(五)

雅典--希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会见三家国际贷款机构的代表(0800).

7月30日(一)

暂无重要经济事件.

7月31日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.

8月1日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).

8月2日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

8月3日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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